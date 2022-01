Assosistema: “Produttori non consultati per le decisioni sui prezzi delle Ffp2” (Di martedì 4 gennaio 2022) “Il prezzo calmierato delle Ffp2 a 0.75 centesimi è una decisione presa senza consultare le aziende che producono questi dispositivi”. E’ quanto si legge nella nota che Claudio Galbiati, presidente della sezione Safety di Assosistema Confindustria che rappresenta i Produttori e distributori dei Dispositivi di protezione individuali, ha inviato sia alla struttura commissariale che al ministero dello Sviluppo Economico per sottolineare come le associazioni e le aziende produttrici di Dpi non siano state coinvolte nella decisione relativa alla scelta del prezzo al pubblico. “Il governo ha investito nel portare la produzione dei facciali filtranti nel nostro Paese attraverso il Dl Cura Italia – commenta Galbiati – ha permesso la riconversione e l’ampliamento della produzione di molte aziende e poi per definire il prezzo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) “Il prezzo calmieratoa 0.75 centesimi è una decisione presa senza consultare le aziende che producono questi dispositivi”. E’ quanto si legge nella nota che Claudio Galbiati, presidente della sezione Safety diConfindustria che rappresenta ie distributori dei Dispositivi di protezione individuali, ha inviato sia alla struttura commissariale che al ministero dello Sviluppo Economico per sottolineare come le associazioni e le aziende produttrici di Dpi non siano state coinvolte nella decisione relativa alla scelta del prezzo al pubblico. “Il governo ha investito nel portare la produzione dei facciali filtranti nel nostro Paese attraverso il Dl Cura Italia – commenta Galbiati – ha permesso la riconversione e l’ampliamento della produzione di molte aziende e poi per definire il prezzo ...

Advertising

StraNotizie : Assosistema: 'Produttori non consultati per le decisioni sui prezzi delle Ffp2' - lifestyleblogit : Assosistema: 'Produttori non consultati per le decisioni sui prezzi delle Ffp2' - -