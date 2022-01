Vittorio Feltri a Noi e l' euro | il webinar di Eureca sui 20 anni di moneta unica

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il primo Gennaio del 2002, ventifa, per la prima volta, i cittadini di 12 paesipei, tra cui l'Italia, hanno toccato con mano e inserito nei loro portafogli le banconote e le monete in. Oggi laè la valuta di oltre 340 milioni di persone in 19 Stati membri dell'Unione. Si tratta di un evento epocale, che in moltissimi casi ha funzionato da volano e da protezione per le nostre economie e che in qualche altro ha creato qualche problema. Ma come si è arrivati a questa vera e propria rivoluzione economico-ria e non solo? Chi l'ha promossa? Perchè e come è stata portata avanti? Quale tappa successiva ci attende ora? A tutto questo si cercherà di dare risposta Lunedì 3 Gennaio dalle ore 15.30 nelpromosso da ...

Venti anni sono lunghi da passare, ma non bastano a farci dimenticare lo choc dell'entrata in vigore della moneta unica, alla quale ci siamo dovuti abituare volenti o nolenti. A quel tempo collaboravo ...