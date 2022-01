Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 gennaio 2022)DEL 3 GENNAIOORE 9.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DEL TRATTO URBANO DELLA A24. CODE DUNQUE IN DIREZIONE DI SAN LORENZO. RIPERCUSSINI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA PORTONACCIO. TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E LUNGO I PRINCIPALI NODI AUTOSTRADALI CHE ATTRAVERSANO LA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, LA LINEA TRAM 3 VIAGGIA SU TRAM NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE VALLE GIULIA, E’ INVECE SOSTITUITA DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E STAZIONE TRASTEVERE. PER IL MOMENTO E’ TUTTO, DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ Servizio fornito da Astral