Variante Omicron, forte incremento nelle acque reflue: ecco in quali Regioni (Di lunedì 3 gennaio 2022) I campioni prelevati dalle acque reflue indicano “un forte incremento della circolazione della Variante Omicron di Sars-Cov-2 in Italia nelle tre settimane comprese tra il 5 e il 25 dicembre”. E’ quanto emerge dai risultati della flash survey straordinaria dell’Istituto superiore di sanità su Omicron, che ha analizzato 282 campioni di acque reflue raccolti in 98 punti di campionamento di 16 Regioni/Province Autonome. In totale, 80 campioni (28,4%) sono stati identificati come positivi per Omicron mediante un test molecolare rapido messo a punto dall’Iss. Nell’arco delle 3 settimane, spiega l’Iss, in concordanza con il quadro epidemiologico, è stato osservato un considerevole trend di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) I campioni prelevati dalleindicano “undella circolazione delladi Sars-Cov-2 in Italiatre settimane comprese tra il 5 e il 25 dicembre”. E’ quanto emerge dai risultati della flash survey straordinaria dell’Istituto superiore di sanità su, che ha analizzato 282 campioni diraccolti in 98 punti di campionamento di 16/Province Autonome. In totale, 80 campioni (28,4%) sono stati identificati come positivi permediante un test molecolare rapido messo a punto dall’Iss. Nell’arco delle 3 settimane, spiega l’Iss, in concordanza con il quadro epidemiologico, è stato osservato un considerevole trend di ...

