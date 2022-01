Uomini e Donne, Tina Cipollari rompe il silenzio sul presunto flirt con Giucas Casella (Di lunedì 3 gennaio 2022) Esattamente un mese fa, nella Casa del Grande Fratello Vip 6 Giucas Casella a un certo punto aveva lasciato intendere di aver avuto un flirt anche con Tina Cipollari e Alfonso Signorini aveva subito sottolineato la cosa. La celebre opinionista di Uomini e Donne inizialmente non aveva replicato ma ora, intervistata dal settimanale Vero, la Cipollari ha risposto così alla domanda se davvero in passato ci fosse stato qualcosa con l’illusionista: “E che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?”. Un modo ironico, insomma, per smentire le voci con eleganza e senza prendersela. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Al GF Vip Katia Ricciarelli contro Manuel Bortuzzo, il web ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 gennaio 2022) Esattamente un mese fa, nella Casa del Grande Fratello Vip 6a un certo punto aveva lasciato intendere di aver avuto unanche cone Alfonso Signorini aveva subito sottolineato la cosa. La celebre opinionista diinizialmente non aveva replicato ma ora, intervistata dal settimanale Vero, laha risposto così alla domanda se davvero in passato ci fosse stato qualcosa con l’illusionista: “E che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?”. Un modo ironico, insomma, per smentire le voci con eleganza e senza prendersela. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Al GF Vip Katia Ricciarelli contro Manuel Bortuzzo, il web ...

Lavoro e stipendi, per i 25enni meno di 15mila euro lordi all'anno: la metà rispetto agli over 55. Tra uomini e don…
Oggi si accorge di #StoriesOfAGeneration con @Pontifex su @netflix. Storie di uomini e donne c…
In visita al carcere di San Vittore, per portare un panettone e un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia…

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Appello "rosa" dal mondo della cultura: "Una donna al Quirinale" La storia repubblicana ha conosciuto fin qui solamente capi dello Stato uomini, la scelta del ... 'Ci sono in Italia donne che per titoli, meriti, esperienza ed equilibrio possono benissimo' salire al ...

Paolo Sorrentino da Maradona a Maradona C'erano uomini, donne, vecchi, bambini, il sindaco, un vescovo e 'o ministro, tutti impossessati. Battendo la Lazio per 1 a 0 la squadra partenopea aveva regalato alla città il secondo scudetto, ...

Uomini e Donne, Roberta Di Padua con un volto noto del programma! (FOTO) ComingSoon.it Troppe donne casalinghe “per forza” Le donne nutrono ancora più sfiducia, perché vedono che faticano a trovare lavoro persino molti gli uomini. Quello che ci auguriamo è che adesso, con il Pnrr, possano esserci maggiori opportunità, ...

Uomini e Donne Giorgia Lucini: crollo per l'ex tronista, feste natalizie amare L'ex volto di UeD, pochi giorni dopo Natale, ha confidato che sta attraversando un periodo buio e .... La giovane, oggi fidanzata con il cestista trevigiano Federico Loschi (la coppia ha anche due fig ...

