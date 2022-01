“Un segno batte tutti | un altro è ko” Oroscopo Ada Alberti 2022 Tutto su amore | lavoro e fortuna

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il nuovo anno ha aperto le danze. Dopo aver brindato e dato il ‘benvenuto’ al, impossibile per molti trattenere la curiosità di ‘sbirciare’ cosa avranno in serbo le stelle. Puntuale come sempre l’per, della gettonatissima astrologa di Canale 5, Adasu. Quale sarà ilbaciato dalla dea della? Seguito dai telespettatori di Mattino 5 e Pomeriggio 5, ma anche online con oltre 20mila follower su Instagram, l’di Adadiventa come ogni anno un appuntamento imperdibile. Le stelle delsembrano parlare forte e chiaro. Si comincia dai nati sotto il ...