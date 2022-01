Torre del Greco | bimbo di 2 anni muore annegato in mare

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Adelè mortoinundi 2: i carabinieri indagano per fare chiarezza sull’accaduto senza escludere nessuna ipotesi. Tragedia adel, nel Napoletano, dove intorno alle 22.30 di ieri, domenica 2 gennaio, un bambino di appena 2è mortoinnella zona del lido La scala, a ridosso dell’area portuale. via Google MapsSul posto sono giunti i carabinieri, che hanno aperto le indagini per verificare la dinamica dell’accaduto, al momento ancora poco chiara. I rilievi sarebbero proseguiti tutta la notte: l’area della spiaggia è stata sequestrata per consentire gli accertamenti, come anche la piccola salma che è a disposizione della ...

Agenzia_Ansa : Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stat… - fattoquotidiano : Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Bloccata una donna che minacciava di suicidarsi - Agenzia_Ansa : È la madre del bambino di due anni e mezzo recuperato privo di vita nelle acque del mare prospiciente località La S… - GiovanniRoi : Torre del Greco, bambino di due anni morto annegato: «È stato gettato in mare dalla mamma». Ma questo dimostra a To… - infoitinterno : Bimbo annega a Torre del Greco, fermata la madre -

Ultime Notizie dalla rete : Torre del

Aveva circa due anni il bambino di cui non sono ancora note le generalità, che è morto annegato aGreco, nella provincia di Napoli. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri, domenica 2 gennaio quando, intorno alle 22.30, il piccolo si trovava in compagnia della madre in località ...Un bimbo di 2 anni è morto annegato in mare aGreco. La tragedia è avvenuta intorno alle 22.30 di ieri all'altezza della spiaggia in località La scala, non distante dagli ex Molini Meridionali Marzoli, dove, secondo quanto riportano ...Il piccolo è morto annegato ed aveva soltanto due anni e mezzo. interrogata la donna, che voleva togliersi la vita, ed alcuni testimoni ...Il bambino sarebbe stato notato in acqua dopo che alcuni presenti avevano bloccato la madre che minacciava di suicidarsi.