Sudan: primo ministro Abdalla Hamdok si dimette (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il primo ministro del Sudan Abdalla Hamdok ha annunciato le sue dimissioni. La decisone di Hamdok alimenta ulteriormente la crisi nel Paese. Il potere tornerà immediatamente ai militari, che lo avevano conquistato con un colpo di Stato lo scorso 25 ottobre. Hamdok, che era stato arrestato durante il golpe e un mese dopo reintegrato grazie Leggi su periodicodaily (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ildelha annunciato le sue dimissioni. La decisone dialimenta ulteriormente la crisi nel Paese. Il potere tornerà immediatamente ai militari, che lo avevano conquistato con un colpo di Stato lo scorso 25 ottobre., che era stato arrestato durante il golpe e un mese dopo reintegrato grazie

