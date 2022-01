Scuole | sindacato Gilda a iNews24 | “Tornare il 10 in presenza sarebbe un’enorme sciocchezza”

Advertising

Hero9004 : RT @modamanager: @Hero9004 @eretico_l @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dorayak56884206… - SilvioFb66 : RT @modamanager: @Hero9004 @eretico_l @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dorayak56884206… - Esterin62237731 : RT @modamanager: @Hero9004 @eretico_l @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dorayak56884206… - SpiritoDiVinoo : RT @modamanager: @Hero9004 @eretico_l @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dorayak56884206… - armidmar : @modamanager @eretico_l @Hero9004 @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole sindacato

Per ildegli insegnanti, invece, la recrudescenza dell'epidemia legata ad Omicron non ... Regno Unito Riapertura post natalizia delleconfermata dai prossimi giorni, malgrado l'ondata ...... così come ildegli insegnanti. La prossima misura certa con la ripartenza della scuola ... Vincenzo De Luca , è tornato a chiedere di rinviare l'apertura delle"20/30 giorni", per "...PERUGIA - Risultano ancora in crescita i ricoverati Covid negli ospedali umbri: sono 172 al 3 gennaio, 13 in più rispetto a domenica. E salgono da otto a dieci i posti ...Scuola rinvio rientro: su questo i Presidi si dicono contrari, come Mario Rusconi dell'Anpi Lazio, che spiega perchè sarebbe inutile.