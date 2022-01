Roma | Fuzato è il terzo positivo in rosa

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Sale il numero dei positivi al Covid in casa. Oggi, il club giallorosso, attraverso i suoi profili social, ha annunciato la positività di un calciatore: “L’AScomunica che a seguito dei controlli svolti ieri attraverso i tamponi molecolari, un calciatore – vaccinato – è risultatoal COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare”. Il calciatore in questione è. Il portiere brasiliano è ildellagiallorossa. Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso una storia su Instagram: “Ciao a tutti – si legge nella stories caricata dal portiere -, purtroppo mi hanno comunicato di essereal Covid. Sto bene e non ho ...

AMinghetti : RT @JoviAcm: Fuzato - Roma Pinsoglio - Juve Cordaz - Roma Trema @ciprianTatarusanu - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Roma, positivo anche Fuzato: è vaccinato e in isolamento. Il totale nella rosa sale a tre - 2003_manchester : RT @JoviAcm: Fuzato - Roma Pinsoglio - Juve Cordaz - Roma Trema @ciprianTatarusanu - infoitsport : Roma, Fuzato è positivo al Covid: la situazione della squadra - infoitsport : Roma, Fuzato è il terzo positivo al Covid: il 9 c'è la sfida con la Juve -

