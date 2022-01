Quando torna Pfizer nel Lazio: negli HUB vaccinali (ad oggi) solo Moderna (Di lunedì 3 gennaio 2022) Quando torna Pfizer nel Lazio. Prosegue la campagna di vaccinazioni con le terze dosi (o dose booster) per innalzare un ulteriore argine alla diffusione del Covid, specie nell’ultima variante, la Omicron, che ha ormai preso piede nel Paese. Tantissimi contagi negli ultimi giorni – ma anche un elevatissimo numero di tamponi – al quale, fortunatamente, non sta seguendo un altrettanto veloce impatto nelle ospedalizzazioni che si mantengono a oltre meno della metà rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Qualche effetto comunque si vede considerando che da oggi, 3 gennaio, altre Regioni sono passate in zona gialla. Tra queste c’è il Lazio che punta ad accelerare ulteriormente con i richiami per rallentare l’aumento dei contagi. Come per metà dicembre però tiene ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 gennaio 2022)nel. Prosegue la campagna di vaccinazioni con le terze dosi (o dose booster) per innalzare un ulteriore argine alla diffusione del Covid, specie nell’ultima variante, la Omicron, che ha ormai preso piede nel Paese. Tantissimi contagiultimi giorni – ma anche un elevatissimo numero di tamponi – al quale, fortunatamente, non sta seguendo un altrettanto veloce impatto nelle ospedalizzazioni che si mantengono a oltre meno della metà rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Qualche effetto comunque si vede considerando che da, 3 gennaio, altre Regioni sono passate in zona gialla. Tra queste c’è ilche punta ad accelerare ulteriormente con i richiami per rallentare l’aumento dei contagi. Come per metà dicembre però tiene ...

Teresat73540673 : Siamo tornati all'inizio del 2020, quando raccontavano che gli asintomatici non infettavano, ora basta avete la 3 d… - amorsisulcuore : RT @imperfectpsyco: Non so quando cambia il modo di vedere una persona Ma so che, se qualcosa cambia, indietro non si torna - Fert_86 : RT @imperfectpsyco: Non so quando cambia il modo di vedere una persona Ma so che, se qualcosa cambia, indietro non si torna - CorriereCitta : Quando torna Pfizer nel Lazio: negli HUB vaccinali (ad oggi) solo Moderna - Andregkey : RT @imperfectpsyco: Non so quando cambia il modo di vedere una persona Ma so che, se qualcosa cambia, indietro non si torna -