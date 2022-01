Nuovo triangolo al GF Vip 6, Alessandro Basciano indeciso tra due gieffine (Di lunedì 3 gennaio 2022) E’ appena iniziato il Nuovo anno 2022 e già si grida al Nuovo triangolo amoroso al Gf vip, con protagonisti Soleil Sorge, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Nelle ultime ore, in cui non sono mancati nella Casa i festeggiamenti di Capodanno, quest’ultimi si sono riavvicinati consumando una serie di primi baci bollenti sotto l’occhio indiscreto delle telecamere. Ma non è tutto. Perché, ad un certo punto Basciano ha tentato a bissare la conquista con Soleil, non riuscendo nell’intento. Il tutto, intanto, scatena l’opinione del pubblico, tra le reazioni più disparate. Al GF Vip 6 scoppia il canna gate: Barù avrebbe fumato e rischia la squalifica Se davvero venisse appurato che il rinomato chef si è ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 gennaio 2022) E’ appena iniziato ilanno 2022 e già si grida alamoroso al Gf vip, con protagonisti Soleil Sorge,e Sophie Codegoni. Nelle ultime ore, in cui non sono mancati nella Casa i festeggiamenti di Capodanno, quest’ultimi si sono riavvicinati consumando una serie di primi baci bollenti sotto l’occhio indiscreto delle telecamere. Ma non è tutto. Perché, ad un certo puntoha tentato a bissare la conquista con Soleil, non riuscendo nell’intento. Il tutto, intanto, scatena l’opinione del pubblico, tra le reazioni più disparate. Al GF Vip 6 scoppia il canna gate: Barù avrebbe fumato e rischia la squalifica Se davvero venisse appurato che il rinomato chef si è ...

karsmjl : @maryyii__ Amo ma questo è vero hanno fatto partire tutto loro ormai da giorni frega ncazzo ma prima del compleanno… - davidefigoli : Il Triangolo: il nuovo governo tedesco e Italia-Francia dopo il Trattato del Quirinale - Mappa Mundi - YouTube - Alt_Em_End : Ma non era meglio quello che urlava Esmeralda a cavolo di cane? Almeno mi facevo due risate. Sto triangolo nuovo è… - iOpinionistaWeb : @BottaShannon È in sauna a raccontare di nuovo del triangolo jessica-lui-sophie a giacomo - AntonioPaesano5 : @Mzucchiatti95 Premessa: - probabilmente è una mossa politica nel nuovo triangolo Khabib - Dana - Paul - non è sp… -