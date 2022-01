Lutto per la regina Elisabetta, è morta la dama di compagnia Lady Farnham. La Sovrana è sempre più sola (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lutto per la regina Elisabetta. È morta Lady Farnham, alias la baronessa Diana Maxwell, una delle dame di compagnia a lei più care. Aveva 90 anni e per quasi mezzo secolo è stata sempre al fianco della Sovrana, accompagnandola non solo nei viaggi più importanti ma anche in occasione dei festeggiamenti del Giubileo di Diamante, nel 2012, quando il principe Filippo era stato ricoverato per un’infezione. Un’altra perdita importante per Elisabetta II. che si trova oggi sempre più sola, dopo la morte dell’amato marito: lo scorso dicembre, aveva perso anche un’altra amica e confidente, Ann Fortune FitzRoy, duchessa di Grafton, deceduta a 101 anni. “È stato un anno molto difficile per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022)per la. È, alias la baronessa Diana Maxwell, una delle dame dia lei più care. Aveva 90 anni e per quasi mezzo secolo è stataal fianco della, accompagnandola non solo nei viaggi più importanti ma anche in occasione dei festeggiamenti del Giubileo di Diamante, nel 2012, quando il principe Filippo era stato ricoverato per un’infezione. Un’altra perdita importante perII. che si trova oggipiù, dopo la morte dell’amato marito: lo scorso dicembre, aveva perso anche un’altra amica e confidente, Ann Fortune FitzRoy, duchessa di Grafton, deceduta a 101 anni. “È stato un anno molto difficile per la ...

