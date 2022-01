Lega | Matone | per Befana Gualtieri deve sospendere Ztl

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – “Avevamo denunciato da settimane che l’ordinanza diche chiude lo Ztl ad oltranza anche nei giorni di festa, sarebbe stato un disastro per i commercianti del Centro storico. Ora chiediamo al Sindaco e alla Giunta digli effetti per il 6, giorno dellae per sabato 8 e domenica 9.” “Farebbero bella figura, con poca spesa, ma so che e’ difficile per alcuni della maggioranza, immedesimarsi nel disastro economico che alcune categorie produttive della nostra città stanno soffrendo.” Così, in una nota, Simonetta, capogruppo dellain Campidoglio e candidata alle Suppletive per la Camera dei Deputati il 16 gennaio prossimo. (Agenzia Dire)