Kim Cattrall ricorda suo fratello Chris, con un post per la prevenzione del suicidio (FOTO) (Di lunedì 3 gennaio 2022) Kim Cattrall ha ricordato suo fratello Chris su Twitter: la star di Sex and the City ha colto l'occasione per condividere una FOTO e un messaggio per la prevenzione del suicidio. Kim Cattrall, l'interprete di Samantha in Sex and the City, ha recentemente scelto Twitter per pubblicare un post per la prevenzione del suicidio ricordando il suo defunto fratello Christopher attraverso una FOTO, nel giorno di quello che sarebbe stato il suo cinquantanovesimo compleanno. La vincitrice del Golden Globe, 65 anni, ha reso omaggio a "Topher" domenica pubblicando uno scatto di lei e suo fratello quasi quattro anni dopo la sua morte ...

