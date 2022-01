Advertising

AnsaMarche : Gdf sequestra 'medicinali anti-Covid' non autorizzati. 3.600 confezioni a Civitanova, prodotti cinesi pubblicizzati… - PicenoTime : Civitanova Marche, Guardia di Finanza sequestra medicinali di produzione cinese pubblicizzati come cura per Covid-1… - larattaenzo79 : RT @SecolodItalia1: Narcos a Gioia Tauro: la Gdf sequestra un miliardo di euro di cocaina nascosta nei container -

Ultime Notizie dalla rete : Gdf sequestra

Agenzia ANSA

Sequestrati a Civitanova Marche (Macerata) 3.600 medicinali di produzione cinese, recanti esclusivamente scritte in lingua cinese, sprovvisti della necessaria Autorizzazione all'immissione in consumo ...Oltre 700 chili di fuochi pirotecnici sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in tre distinti controlli nel Casertano avvenuti i due esercizi commerciali ed in un garage. In azione i ...Sequestrati a Civitanova Marche (Macerata) 3.600 medicinali di produzione cinese, recanti esclusivamente scritte in lingua cinese, sprovvisti della necessaria Autorizzazione all'immissione in consumo ...GENOVA - Trentotto motociclette nuove provenienti dalla Cina sono state sequestrate nel porto di Vado Ligure dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di finanza. Le moto, 650 ...