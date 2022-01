FFp2 a 75 centesimi: finalmente c’è un prezzo calmierato per le mascherine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con l’accordo raggiunto tra la struttura commissariale per l’emergenza sanitarie e le farmacie, si è finalmente arrivati a un prezzo regolamentato per le mascherine FFp2, che sono ormai obbligatorie sui mezzi pubblici, per accedere agli eventi, e potrebbero presto diventarlo anche nelle scuole. Il generale Francesco Paolo Figliuolo, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti, ha raggiunto l’accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite: i rivenditori dovranno commerciare i dispositivi di protezione individuale ad un prezzo calmierato. Il prezzo calmierato per le mascherine FFp2 La somma alla quale si è arrivati dopo contrattazioni è 75 centesimi per unità. Un ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con l’accordo raggiunto tra la struttura commissariale per l’emergenza sanitarie e le farmacie, si èarrivati a unregolamentato per le, che sono ormai obbligatorie sui mezzi pubblici, per accedere agli eventi, e potrebbero presto diventarlo anche nelle scuole. Il generale Francesco Paolo Figliuolo, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti, ha raggiunto l’accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite: i rivenditori dovranno commerciare i dispositivi di protezione individuale ad un. Ilper leLa somma alla quale si è arrivati dopo contrattazioni è 75per unità. Un ...

