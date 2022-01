Ex miniere sarde | un patrimonio immobiliare che va in pezzi Dopo la riconversione fallita la Regione non vende e non investe sul recupero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il rischio crolli è anticipato dai cartelli sistemati attorno alle strutture. Ma la scritta “pericolo” è pura formalità al cospetto di quei simboli della storia mineraria, ormai più simili a edifici bombardati e che, pezzopezzo, si arrendono impotenti anche alle piogge che ultimamente cadono con abbondanza. Come nei giorni scorsi il tetto di quel che fu il laboratorio chimico di San Giovanni miniera, a Iglesias: sbriciolato sotto il peso dell’indifferenza.SVANITA – Ingna, cessata l’attività estrattiva che a lungo ha tenuto viva l’economia di territori quali, in primis, il Sulcis-Iglesiente-Guspinese, la tanto proclamatanon è mai avvenuta. O è avvenuta solo in parte, cosicché unimmenso è rimasto in balìa del tempo e dei saccheggiatori. Per ...