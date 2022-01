Ester Andreola | “Ilaria buona e volenterosa Dolore immenso | i compagni sono devastati”

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 3 gennaio 2022) di Monica De Santis “Siamo sconvolti, non abbiamo parole, come si può in questo momento trovare le parole giuste per spiegare la morte di una così bella e brava ragazza e di un altro altrettanto bello e bravo ragazzo”. A parlare con la voce rotta dal, dirigente scolastica del Liceo?Artistico Sabatini Menna, la scuola che da due anni frequentavaBove. “Ho oltre 1100 alunni, non li conosco tutti, ma la sua foto l’avevo vista tra le tante che i docenti scattano durante le iniziative che organizziamo a scuola. Ho parlato con i suoi insegnanti,stravolti, mi hanno detto che era una bella ragazza, molto educata ed anche molto.?E non l’hanno detto, così per dire, come quelle frasi che si dicono quando qualcuno non c’è più. Mi hanno confermato ...