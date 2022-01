Elkann ed Exor iniziano il 2022 nel segno di Sergio Marchionne (Di lunedì 3 gennaio 2022) Exor strategia Elkann – Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla tra le altre la Ferrari, la Juventus, CNH industrial ed è la prima azionista di Stellantis, inizierà il 2022 nel segno di Sergio Marchionne, l’ex ceo di FCA, scomparso nel 2018 e che è stato uno dei mentori nel business di John Elkann, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 3 gennaio 2022)strategia, la holding della famiglia Agnelli che controlla tra le altre la Ferrari, la Juventus, CNH industrial ed è la prima azionista di Stellantis, inizierà ilneldi, l’ex ceo di FCA, scomparso nel 2018 e che è stato uno dei mentori nel business di John, L'articolo

Advertising

LiberoFreedom : RT @GRETA1SGARBO: @Stefano54655309 3O ML SEQUESTRATI ALLA EXOR DEGLI ELKANN SONO UN BAFFO X LA 'FAMIGLIA' VISTO CHE SONO STATI I PRIMI BENE… - LallaM40589392 : RT @GRETA1SGARBO: @Stefano54655309 3O ML SEQUESTRATI ALLA EXOR DEGLI ELKANN SONO UN BAFFO X LA 'FAMIGLIA' VISTO CHE SONO STATI I PRIMI BENE… - GRETA1SGARBO : @Stefano54655309 3O ML SEQUESTRATI ALLA EXOR DEGLI ELKANN SONO UN BAFFO X LA 'FAMIGLIA' VISTO CHE SONO STATI I PRIM… - marco061066 : RT @felicedavanzo: Exor, di cui Elkann è presidente, è anche il primo azionista di The Economist, società editoriale britannica che pubblic… - altfbardo : @HuffPostItalia John Elkann!!!! Il Bos di Exor che controlla GEDI che possiede HuffPost, Repubblica, La Stampa, Espresso, Radio DJ, etc etc -