“È deciso”. Don Matteo 13, tutto nero su bianco. Si scopre solo ora, dopo mesi di silenzio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un pieno di novità per Don Matteo, un anno che lascerà a bocca aperta i tan fan della fiction arrivata alla sua stagione numero 13. Il segreto di una fiction così longeva è nell’agilità della sceneggiatura e nella bravura degli attori. Don Matteo è gentile e disponibile verso tutti e mostra una straordinaria capacità amorevole verso le persone coinvolte nel caso, anche nei confronti degli assassini. Le sue intrusioni non sono, però, molto gradite ai capitani che si susseguono nella locale caserma dei Carabinieri. Flavio Anceschi (interpretato da Flavio Insinna), Giulio Tommasi (interpretato da Simone Montedoro) e Anna Olivieri (interpretata da Maria Chiara Giannetta): questi cercano di tenerlo lontano dalle indagini, ma alla fine riconoscono sempre la bravura del sacerdote. Per anni il volto di Don Matteo è stato Terence Hill che a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un pieno di novità per Don, un anno che lascerà a bocca aperta i tan fan della fiction arrivata alla sua stagione numero 13. Il segreto di una fiction così longeva è nell’agilità della sceneggiatura e nella bravura degli attori. Donè gentile e disponibile verso tutti e mostra una straordinaria capacità amorevole verso le persone coinvolte nel caso, anche nei confronti degli assassini. Le sue intrusioni non sono, però, molto gradite ai capitani che si susseguono nella locale caserma dei Carabinieri. Flavio Anceschi (interpretato da Flavio Insinna), Giulio Tommasi (interpretato da Simone Montedoro) e Anna Olivieri (interpretata da Maria Chiara Giannetta): questi cercano di tenerlo lontano dalle indagini, ma alla fine riconoscono sempre la bravura del sacerdote. Per anni il volto di Donè stato Terence Hill che a ...

Advertising

tpsnyghs : RT @redmvvn: ora si aspetta solo il suo annuncio come nikolai perché pure lui ormai l'ho deciso io @/direttori casting s&b don't worry ci p… - redmvvn : ora si aspetta solo il suo annuncio come nikolai perché pure lui ormai l'ho deciso io @/direttori casting s&b don't… - twidjits : Ma io dico NON POTEVO FARMI GLI AFFARI MIEI?!?! Ho deciso di guardare Encanto ED È DA NON SO QUANTO CHE CANTO 'WE D… - addictedtojfc : Oggi dovevo iniziare a studiare ma il covid ha deciso di no I don’t make the rules - VaresanoMarco : Ieri sera ho guardato Don't Look Up...non ho ancora deciso se l'ho trovato interessante o no.. -