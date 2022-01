Doc – Nelle tue mani 2, la nuova stagione sempre più vicina: colpi di scena in arrivo (Di lunedì 3 gennaio 2022) È ormai iniziato il countdown per i nuovi episodi di Doc – Nelle tue mani. La serie in onda in prima serata su Rai1 è infatti prossima al debutto della seconda stagione, che arriverà il prossimo 13 gennaio. Con le 16 puntate del primo capitolo, distribuite in due trance dal 26 marzo al 16 aprile … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 3 gennaio 2022) È ormai iniziato il countdown per i nuovi episodi di Doc –tue. La serie in onda in prima serata su Rai1 è infatti prossima al debutto della seconda, che arriverà il prossimo 13 gennaio. Con le 16 puntate del primo capitolo, distribuite in due trance dal 26 marzo al 16 aprile … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

foolxpayno : solo mia madre fissata con 'Doc nelle tue mani'? e sta aspettando la nuova stagione - zazoomblog : ‘Doc – Nelle tue mani 2’ in arrivo dal 13 gennaio: ecco una clip esclusiva - #Nelle #arrivo #gennaio: #esclusiva - Melikeit70 : Già ci regala gioie Bonvegna?? #DocNelleTueMani2 - mrs_albinati : Ma secondo voi Miss reparto è Carolina o Alba? ???? #DOCNelleTueMani2 - Marlin_doc : @FmMosca Calmi stiamo molto calmi e non cadiamo nelle 'trappole' lanciate per creare scompiglio -