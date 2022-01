Covid in crociera, super focolaio col super green pass (Di lunedì 3 gennaio 2022) Potrebbe apparire puerile dirlo, però è un po’ così: su green pass e super green pass avevamo ragione noi. E la cronaca si sta prendendo l’onere di confermarlo. Avete presenti le 101 balle che ci hanno raccontato sul Covid? Ecco: tra queste ci sono anche le contraddizioni e i ripensamenti sull’efficacia dei vaccini nel contenere la diffusione del contagio. Draghi disse: immunizzarsi dà la “garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose”. I virologi s’affrettarono a confermare che i vaccinati non avrebbero trasmesso la malattia. E il governo s’è inventato prima il green pass e poi il super green pass. Gli effetti? I vaccinati – convinti di essere ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 3 gennaio 2022) Potrebbe apparire puerile dirlo, però è un po’ così: suavevamo ragione noi. E la cronaca si sta prendendo l’onere di confermarlo. Avete presenti le 101 balle che ci hanno raccontato sul? Ecco: tra queste ci sono anche le contraddizioni e i ripensamenti sull’efficacia dei vaccini nel contenere la diffusione del contagio. Draghi disse: immunizzarsi dà la “garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose”. I virologi s’affrettarono a confermare che i vaccinati non avrebbero trasmesso la malattia. E il governo s’è inventato prima ile poi il. Gli effetti? I vaccinati – convinti di essere ...

