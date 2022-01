Con Luigi Ghirri, dai taccuini alle immagini per stare in ascolto dell’esistente (Di martedì 4 gennaio 2022) «Le fotografie di Ghirri, non documentano niente di preciso, soltanto “ti fanno vedere”. Ma in questo “farti vedere” anche le cose più insignificanti, meno fastose, danno alle cose la dignità dell’essere». In queste parole scritte da Gianni Celati per l’amico Luigi si ritrova tutto il valore di uno dei più affascinanti sodalizi artistici di tutto il nostro 900. Era stato Ghirri a chiamare lo scrittore nel 1981, alla vigilia della grande avventura di Viaggio in Italia. La risposta era stata … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 4 gennaio 2022) «Le fotografie di, non documentano niente di preciso, soltanto “ti fanno vedere”. Ma in questo “farti vedere” anche le cose più insignificanti, meno fastose, dannocose la dignità dell’essere». In queste parole scritte da Gianni Celati per l’amicosi ritrova tutto il valore di uno dei più affascinanti sodalizi artistici di tutto il nostro 900. Era statoa chiamare lo scrittore nel 1981, alla vigilia della grande avventura di Viaggio in Italia. La risposta era stata … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

