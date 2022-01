Colle, Mattarella bis per silurare Conte Blitz dei senatori M5S anti-ex premier (Di martedì 4 gennaio 2022) Una mossa contro Giuseppe Conte. Una mossa per delegittimare politicamente l'ex presidente del Consiglio e per metterlo in difficoltà. E' questa la chiave di lettura della decisione dei senatori del Movimento 5 Stelle di esprimersi a favore del Mattarella bis, in vista dell'elezione del nuovo presidente della Repubblica che inizierà il prossimo 24 gennaio. Conte ha proposta... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 4 gennaio 2022) Una mossa contro Giuseppe. Una mossa per delegittimare politicamente l'ex presidente del Consiglio e per metterlo in difficoltà. E' questa la chiave di lettura della decisione deidel Movimento 5 Stelle di esprimersi a favore delbis, in vista dell'elezione del nuovo presidente della Repubblica che inizierà il prossimo 24 gennaio.ha proposta... Segui su affaritaliani.it

