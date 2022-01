Bargiggia | “Pisacane ha chiamato De Laurentiis | risposta negativa del presidente”

Advertising

ForzAzzurri1926 : CLAMOROSA ULTIM'ORA ADL DICE NO, SALTA TUTTO IN EXSTREMIS. SIAMO ALLE SOLITE, I TIFOSI SONO INFURIATI CON LUI >>>>>… -

Ultime Notizie dalla rete : Bargiggia Pisacane

...Radiodice: 'Insigne non ha ancora detto sì al Toronto, sta prendendo tempo perché il suo vero desiderio è quello di rimanere al Napoli ed ha dato mandato all'agente Vincenzodi ...... un retroscena che riguarda un contatto cercato dal suo agente, Vincenzo, con Aurelio De ... è stato Paolo. A "1 Football Club", in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo ...Così parla a “1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, il giornalista Paolo Bargiggia.Così parla a “1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, il giornalista Paolo Bargiggia.