Alessandro Sallusti: "Mattarella? Bel discorso, qualche amnesia", il silenzio sul disastro-giustizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Bel discorso quello con cui il presidente Sergio Mattarella ha chiuso l'altra sera, salvo colpi di scena sempre possibili, il suo settennato al Colle. Da sottoscrivere la sua analisi di ciò che è stata e che dovrà essere la lotta al Covid, condivisibile l'invito all'ottimismo per completare la ripresa economica, efficace il messaggio ai giovani a «non essere spettatori, a sporcarsi le mani e a mordere la vita per raggiungere i propri obiettivi» citando a sorpresa la lettera scritta due anni fa ai suoi studenti dal professor Pietro Carmina, morto di recente nel crollo della sua casa di Ravanusa. Tutto perfetto, peccato il silenzio assoluto su uno dei temi più scottanti e irrisolti che tormentano il Paese e che Mattarella ben conosce essendo stato in questi ultimi sette anni anche capo del Consiglio superiore della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Belquello con cui il presidente Sergioha chiuso l'altra sera, salvo colpi di scena sempre possibili, il suo settennato al Colle. Da sottoscrivere la sua analisi di ciò che è stata e che dovrà essere la lotta al Covid, condivisibile l'invito all'ottimismo per completare la ripresa economica, efficace il messaggio ai giovani a «non essere spettatori, a sporcarsi le mani e a mordere la vita per raggiungere i propri obiettivi» citando a sorpresa la lettera scritta due anni fa ai suoi studenti dal professor Pietro Carmina, morto di recente nel crollo della sua casa di Ravanusa. Tutto perfetto, peccato ilassoluto su uno dei temi più scottanti e irrisolti che tormentano il Paese e cheben conosce essendo stato in questi ultimi sette anni anche capo del Consiglio superiore della ...

