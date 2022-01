25enne armato di spranga aggredisce i medici e distrugge il reparto covid | arrestato

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Momenti di paura all’Ospedale di Formia: un paziente ha dato in escandescenza e,di, prima ha minacciato poi ha tentato di aggredire il personale medico. Non contento ha distrutto ildell’ospedale, rendendolo inutilizzabile. Il fatto è avvenuto il 1° gennaio 2022. L’individuo in questione, un ragazzo di 25 anni, aveva già precedenti di violenza: aveva aggredito un carabiniere e anche uno dei genitori. Aggressione all’Ospedale di Formia Nella giornata del l ° gennaio 2022, a Formia, i militari della Compagnia Carabinieri di Formia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno tratto in arresto in flagranza di reato una persona per i reati di resistenza a incaricato di pubblico servizio, danneggiamento aggravato e interruzione di un servizio di pubblica necessità. Il ...

Nella giornata del 1 gennaio 2022 a Formia, i militari della Compagnia Carabinieri di Formia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino hanno tratto in arresto di flagranza di reato una per ...
Il 25enne finito in manette, proprio recentemente, era stato già arrestato e sottoposto all'obbligo di presentazione presso la Polizia Giudiziaria per l'aggressione ad un militare dell'Arma, ...