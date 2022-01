WII U Rilasciato Bloopair v0 5 0 – Tiramisù Edition 2

(Di domenica 2 gennaio 2022) Lo sviluppatore GaryOrNothing haun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione 0.5.02.Con, vari controller Bluetooth possono essere utilizzati direttamente sulla Wii U come controller Wii U Pro senza software o hardware aggiuntivi. Patcha temporaneamente il modulo IOS-PAD e si assicura che accetta tutti i controller Bluetooth. Inoltre converte le richieste HID ricevute (pulsanti, ecc.).È possibile collegare fino a quattro controller e sia la vibrazione che l’ indicatore della batteria funzionano quasi ovunque. Attualmente sono supportati i seguenti controller: Controller Nintendo Switch Pro Nintendo Switch Joy-Con Controller Microsoft Xbox One S/X Controller Sony DualSense controller SNES per Nintendo Switch Sony Dualshock 4 Sony Dualshock ...

