Variante Omicron | in Gb rientro a scuola con mascherina

(Di domenica 2 gennaio 2022)in classe con le mascherine per gli studenti dellasecondaria in Gran Bretagna. L’uso dellaè reso necessario dalla diffusione della, che – ha sottolineato il ministro dell’Istruzione Nadhim Zahawi – “rappresenta una sfida”. Il governo, ha quindi assicurato, sta prendendo provvedimenti per “rafforzare il sostegno alle scuole” al fine di ridurre al minimo i disagi quando gli studenti tornano sui banchi alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze di Natale. L'articolo proviene da Italia Sera.

Con la variante Omicron in rapida diffusione (con numeri ogni giorno sempre maggiori) i timori del Ministero della ... La restrizione che fa più discutere è l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori, nonostante la nuova variante Omicron sia meno pericolosa delle precedenti, come confermato oggi da uno studio inglese,... La variante Omicron mette a rischio anche la Serie A Come riportato dal Corriere dello Sport, la variante Omicron sta seriamente impensierendo gli addetti ai lavori della Serie A, che stanno rifletten ... Da domani, lunedì 3 gennaio, altre Regioni passeranno in zona gialla a causa della variante Omicron: sono Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. Il governo pensa a nuove misure per frenare la quarta ...