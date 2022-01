Tifosa salva la vita al tecnico della squadra ospite notando una macchia sul suo collo

(Di domenica 2 gennaio 2022) AGI - Due squadreNational Hockey League americana hanno finanziato una borsa di studio di 10 mila dollari per lache ha 'to' un assistente dei Vancouver Canucks, avvertendolo che unasul suopoteva essere un melanoma. Nadia Popovici, questo il nome22enne studentessa di medicina di Seattle, stava assistendo alla partita tra ladi casa dei Kranen e i Canucks, il 23 ottobre, quando ha notato lasospetta di Brian "Red" Hamilton, un addetto ai materialifranchigia canadese. Non sapendo se ne fosse consapevole, ha battuto sul vetro di separazione e gli ha mostrato il messaggio che aveva scritto sul cellulare per metterlo in guardia. Hamilton ha poi seguito il consiglio e si ...

In vista di una nuova partita a Seattle tra i Kranen e Vancouver, a Capodanno, i Canucks avevano lanciato un appello sui social per ritrovare la- crocerossina.