(Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Primo appuntamento dell’anno solarealdi Caiazzo. La rassegna diretta da Enzo Varone, in collaborazione con il maestro Franco Mantovanelli, giunge al quarto appuntamento stagionale. Domenica 9 gennaio a partire dale ore 18,45, Antonio D’Avino e Goia Miale porteranno in scena ‘’. Si tratta dell’adattamento di D’Avino della brillante commedia nera con una suspense sorprendente, un vero divertimento ma anche una spietata riflessione sulla madre di tutte le guerre: quella dentro la coppia. Dopo aver subito un brutto incidente domestico, Lui torna a casa dall’ospedale completamente privo di memoria, ragiona ma non ricorda, non riconosce più neppure la moglie, che tenta di ricostruire la loro vita di coppia, ...

anteprima24 : ** Teatro Jovinelli, il 2022 comincia con 'Piccoli crimini coniugali' ** - romatoday : “Orgoglio e Pregiudizio” regia di Arturo Cirillo al teatro Ambra Jovinelli - romanibarbar : Finalmente sono tornata a teatro! Mine vaganti di Ozpetek all'Ambra Jovinelli, bravi attori, divertente nonostante… - blogesquilino : 26 dicembre 2021 – 2 gennaio 2022 “Mine Vaganti – Uno spettacolo di Ferzan Ozpetek” al Teatro Ambra Jovinelli - bettafiorito : RT @Radio24_news: Mine Vaganti all'Ambra Jovinelli di Roma, I due gemelli di Goldoni a Torino. Alle 15.00 su #Radio24 puntata speciale di N… -

Al Sistema andrà in scena il musical Mamma Mia, alParioli uno spettacolo che porta la firma di Dario Fo e Franca Rame, e ancora all'Ambrail riadattamento teatrale del film 'Mine ...... Luca Ward, Sergio Muniz, Sabrina Marciano, mentre all'Ambrava in scena la trasposizione teatrale di 'Mine Vaganti', film cult di Ferzan Ozpetek che ha riadattato alquesto grande ...Dal 4 al 9 gennaio 2022 andrà in scena la prima versione teatrale italiana di "Orgoglio e Pregiudizio", capolavoro letterario di Jane Austen. L'adattamento teatrale di Antonio Piccolo, con la regia di ...Proposte per festeggiare Capodanno a teatro: gli eventi per salutare il 2022 in Italia. Gli spettacoli nella notte del 31 dicembre ...