Sudafrica | a fuoco la sede ottocentesca del Parlamento

Ultime Notizie dalla rete : Sudafrica fuoco

Un incendio e' divampato nella sede del Parlamento sudafricano a Citta' del Capo. "Il tetto ha presoe anche l'edificio dell'Assemblea nazionale e' in fiamme", ha detto il portavoce dei servizi di emergenza della citta'. Le immagini mostrano il tetto di uno degli edifici del Parlamento in ...Pretoria, 02 gen 09:26 - I vigili delstanno lavorando per domare le fiamme dell'incendio divampato nelle prime ore di oggi nel complesso parlamentare di Cape Town, in. Le colonne di fumo, secondo la stampa locale, sono ...L'incendio ha interessato il tetto e l'area dell'Assemblea nazionale, ha chiarito il portavoce della squadra di pronto intervento ...Un vasto incendio è scoppiato nella sede del Parlamento del Sudafrica, a Città del Capo. Sui social in queste ore circolano diverse immagini in cui si vede una colonna di fumo alzarsi dall'edificio. A ...