Nuova truffa su WhatsApp | attenti ai messaggi da numeri sconosciuti

(Di domenica 2 gennaio 2022) con il testo “Scusa, chi sei? Se quello dei buoni regalo falsi suè ormai un vero e proprio habitué (ma in effetti c’è chi continua a cascarci, magari perché allettato dal premio), lo stesso non si può dire dell’ultimadenunciata da noti esperti informatici. Secondo la fonte, alcuni utenti avrebbero ricevutodaVOIP contenenti frasi come “Scusa, chi sei? Ti ho trovato nella mia rubrica” oppure anche un file audio, al fine di ingannare poi la persona presa di mira. L’aggressore avvia quindi una una conversazione con il solo scopo di estorcere, nel frattempo, informazioni personali e contatti sociali, che potrebbero poi essere utilizzati dallo stessotore per perseguire scopi poco nobili. Chiedono persino di diventare “amici” suoi social per garantirsi ancora ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuova truffa

