No vax tenta cure 'fai da te' per guarire dal virus: morto in ospedale a 38 anni (Di domenica 2 gennaio 2022) Un 38enne di Forlì, no vax e positivo al Covid è morto nella mattinata del primo dell'anno al Bufalini di Cesena . L'uomo avrebbe tentato cure 'fai da te' a casa contro il virus prima di arrivare in ... Leggi su leggo (Di domenica 2 gennaio 2022) Un 38enne di Forlì, no vax e positivo al Covid ènella mattinata del primo dell'anno al Bufalini di Cesena . L'uomo avrebbeto'fai da te' a casa contro ilprima di arrivare in ...

Advertising

LaStampa : Covid: No Vax 38enne rifiuta il ricovero in ospedale e tenta cure “fai da te”, morto - CAvondet : I nuovi martiri.... della fede bauca! La Stampa: Covid: No Vax 38enne rifiuta il ricovero in ospedale e tenta cure… - Paesedellanima : RT @LaStampa: Covid: No Vax 38enne rifiuta il ricovero in ospedale e tenta cure “fai da te”, morto - __Hubble__ : RT @LaStampa: Covid: No Vax 38enne rifiuta il ricovero in ospedale e tenta cure “fai da te”, morto - wagjuer : RT @LaStampa: Covid: No Vax 38enne rifiuta il ricovero in ospedale e tenta cure “fai da te”, morto -