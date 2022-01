(Di domenica 2 gennaio 2022). Un uomo di 31 anni èdopo essere stato raggiunto dadi, mentre era a bordo di un motorino. I carabinieri al momento non escludono alcuna ipotesi. Hanno sentito molte persone per ricostruire quanto accaduto. L’omicidio è avvenuto nel rione di Camaro intorno alle 14.30 di oggi. Si trova, inoltre, in gravi in ospedale un 35enne che era con la vittima. L'articolo proviene da Italia Sera.

lifestyleblogit : Messina, agguato a colpi di pistola: un morto - - malgradotutto : Agguato a #Messina, nel rione di Camaro, ucciso Giovanni Portogallo. C'è anche un ferito grave. Fermato un sospetta… - telodogratis : Messina, agguato a colpi di pistola: un morto - kiara86769608 : RT @fanpage: Diversi i colpi esplosi dal killer o dai killer visto che a terra sono stati rinvenuti diversi proiettili - fanpage : Diversi i colpi esplosi dal killer o dai killer visto che a terra sono stati rinvenuti diversi proiettili -

In serata i carabinieri del comando provinciale di, che conducono le indagini con il ... come l'uomo rimasto ferito nell'. Dopo gli spari la gente si è riversata in strada e sono subito ...Non ce l'ha fatta un 31enne, ferito gravemente l'amico della vittima. Un uomo di 31 anni è morto dopo essere stato raggiunto da colpi di pistola, mentre era a bordo di un motorino. I carabinieri al momento non escludono alcuna ipotesi. Hanno sentito ...Giovanni Portogallo è morto domenica pomeriggio a Messina, raggiunto da colpi di pistola mentre era a bordo di un motorino. Nell'agguato un'altra persona è ...Agguato a Messina dove un uomo è stato ucciso e un altro ferito gravemente a colpi di arma da fuoco nella zona di Camaro San Luigi ...