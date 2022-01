L’Italia tornerà mai nucleare? Una questione aperta (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen – Se L’Italia tornerà mai all’energia nucleare è un quesito dal proverbiale “milione di dollari”. Specialmente se posto da parte di chi – come chi scrive – ha sempre sostenuto l’importanza dell’autonomia energetica, ricercata ossessivamente dai critici dell’atomo in presunte forme rinnovabili le quali – almeno fin’ora – hanno dimostrato più limiti che garanzie. Italia nucleare, forse c’è speranza Gli ultimi sviluppi sul tema dell’energia nucleare sono quanto meno interessanti. Non tanto per una – ahinoi – ritrovata consapevolezza nazionale sul tema, ma per le solite spinte che vengono dall’esterno, in questo caso perfino dall’Unione Europea. E dunque per i soliti “consigli” che vengono da fuori, quasi sempre presi a modello da un Paese come il nostro che, ormai, sembra incapace di produrre ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen – Semai all’energiaè un quesito dal proverbiale “milione di dollari”. Specialmente se posto da parte di chi – come chi scrive – ha sempre sostenuto l’importanza dell’autonomia energetica, ricercata ossessivamente dai critici dell’atomo in presunte forme rinnovabili le quali – almeno fin’ora – hanno dimostrato più limiti che garanzie. Italia, forse c’è speranza Gli ultimi sviluppi sul tema dell’energiasono quanto meno interessanti. Non tanto per una – ahinoi – ritrovata consapevolezza nazionale sul tema, ma per le solite spinte che vengono dall’esterno, in questo caso perfino dall’Unione Europea. E dunque per i soliti “consigli” che vengono da fuori, quasi sempre presi a modello da un Paese come il nostro che, ormai, sembra incapace di produrre ...

Advertising

elio_vito : È l'Italia il paese dell'anno, il paese del secolo, scorso. Si applaude per avere affossato il DdlZan, si prevede l… - emanuelino10 : RT @ProfCampagna: Il caso della nuova virologa #DianaDelBufalo ha scosso Twitter. Eppure io sono giù di morale per altro. Massimo #Boldi… - Livio75795015 : @GiorgiaMeloni Spero che il 2022 ci porti ad elezioni anticipare. Almeno ci toglieremo sempre dal governo PD, 5 ste… - dariolorens : 1 gennaio 2022. Il 2022 sara la copia del 2021. L’italia senza una rivoluzione o una guerra non tornera piu nella f… - MargaretCal1 : @MediasetTgcom24 Perché ringraziare per qualcosa che sarebbe per salvarsi la vita e priva di rischi...? Ogni tanto… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia tornerà Sinner non basta. Berrettini perde singolare e doppio. Italia ko nella ATP Cup Sport Fanpage