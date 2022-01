Lega in pressing: "La maternità surrogata reato anche se commesso all'estero" (Di domenica 2 gennaio 2022) Pronta la mozione del Carroccio per considerare un reato la maternità surrogata, anche se commesso all'estero da cittadini italiani. Salvini: "È una violenza a danno di donne e bambini" Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 gennaio 2022) Pronta la mozione del Carroccio per considerare unlaseall'da cittadini italiani. Salvini: "È una violenza a danno di donne e bambini"

Advertising

matteosalvinimi : Continua il pressing della Lega sul governo: urgente intervenire nei prossimi giorni per aiutare famiglie e imprese… - messveneto : Bollette, piano della Lega, referendum sul nucleare e più gas estratto in Italia: Giorgetti: «Garantire la sovranit… - Carla37611766 : Le famiglie pagheranno 2.300 euro in più all'anno. Nonostante il pressing dei 5 Stelle e della Lega nel richiedere… - rosarioT1970 : RT @ilriformista: Sull'estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato per tutte le categorie di lavoratori la maggioranza si è spaccata #… - sindelicato : RT @matteosalvinimi: Continua il pressing della Lega sul governo: urgente intervenire nei prossimi giorni per aiutare famiglie e imprese, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega pressing Lega in pressing: "Maternità surrogata reato anche se commesso all'estero" Alle parole di Salvini fanno eco quelle di Simona Baldassarre , eurodeputata e responsabile del dipartimento Famiglia della Lega, secondo cui non è più possibile rimandare la discussione del tema e ...

Nuovo picco bollette, in arrivo risorse extra contro gli aumenti Il pressing sul governo per un nuovo intervento per calmierare i prezzi è fortissimo. Il Parlamento,... a dimostrazione che sul caro - energia la Lega marcia compatta. Ma la pressione per un nuovo ...

Lega in pressing: "La maternità surrogata reato anche se commesso all'estero" ilGiornale.it Lega in pressing: "La maternità surrogata reato anche se commesso all'estero" Pronta la mozione del Carroccio per considerare un reato la maternità surrogata, anche se commesso all'estero da cittadini italiani. Salvini: "È una violenza a danno di donne e bambini" ...

Gas e nucleare "verdi": la proposta della Commissione Ue divide l'Europa Gli impianti nucleari dovrebbero anche avere rigorosi piani di smaltimento dei rifiuti, riporta Deutsche Welle Secondo la proposta, solo gli impianti a gas e nucleari con gli standard più elevati sare ...

Alle parole di Salvini fanno eco quelle di Simona Baldassarre , eurodeputata e responsabile del dipartimento Famiglia della, secondo cui non è più possibile rimandare la discussione del tema e ...Ilsul governo per un nuovo intervento per calmierare i prezzi è fortissimo. Il Parlamento,... a dimostrazione che sul caro - energia lamarcia compatta. Ma la pressione per un nuovo ...Pronta la mozione del Carroccio per considerare un reato la maternità surrogata, anche se commesso all'estero da cittadini italiani. Salvini: "È una violenza a danno di donne e bambini" ...Gli impianti nucleari dovrebbero anche avere rigorosi piani di smaltimento dei rifiuti, riporta Deutsche Welle Secondo la proposta, solo gli impianti a gas e nucleari con gli standard più elevati sare ...