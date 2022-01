Juve, minaccia saudita: “Pronto un ricco triennale per l’attaccante” (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Juve è a caccia di un centravanti di livello per rinforzare l’attacco. Aubameyang è un obiettivo ma il giocatore piace anche all’Al Hilal. Inizierà ufficialmente domani la sessione di calciomercato invernale ed il primo obiettivo per la Juve di Massimiliano Allegri è un innesto in attacco, in particolare una punta di livello. Il club Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Laè a caccia di un centravanti di livello per rinforzare l’attacco. Aubameyang è un obiettivo ma il giocatore piace anche all’Al Hilal. Inizierà ufficialmente domani la sessione di calciomercato invernale ed il primo obiettivo per ladi Massimiliano Allegri è un innesto in attacco, in particolare una punta di livello. Il club Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : #Calciomercato - #Juve, sull'obiettivo bianconero #Aubameyang piomba l'#AlHilal - giusyoni : RT @terribile76: C'è un sacco di gente qua che minaccia su1x1d1 e cancellazioni dal social se la juve compra questo, o non vende quello, o… - terribile76 : C'è un sacco di gente qua che minaccia su1x1d1 e cancellazioni dal social se la juve compra questo, o non vende que… - infoitsport : Verso Juve-Napoli, minaccia Covid: rischio rinvio come un anno fa - ilbianconerocom : Verso Juve-Napoli, minaccia Covid: rischio rinvio come un anno fa -