Dakar 2022 | risultati prima tappa B camion | Dmitry Sotnikov si impone davanti a Nikolaev

(Di domenica 2 gennaio 2022) Sfida per cuori forti e mezzi pesanti quella dellaB della, partendo da Hail e giungendo nella città-oasi del Najd, nelle regioni nord-occidentali dell’Arabia Saudita. E’ stato questo teatro della contesa tra idi questa edizionedella Maratona nel deserto. Il prologo aveva avuto i connotati di un soliloquio russo in cui il clan Kamaz ha mostrato dei chiari segnali di vitalità. Eduard, vittorioso nellauscita e quattro volte trionfatore del rally raid più famoso del mondo, ha voluto mettere fin da subito le cose in chiaro con i suoi connazionali e compagni di marca(campione in carica), Andrey Karginov (secondo classificato delle due precedenti edizioni) ...