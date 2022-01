Crolla stabile ad Afragola | ci sarebbero quattro dispersi

(Di domenica 2 gennaio 2022) Un vecchioin disuso èto nel centro storico di, in provincia di Napoli. Sul posto si sono recati Carabinieri e Vigili del fuoco per verificare la eventuale presenza di persone...

NAPOLI. Unoin disuso è crollato questa sera ad Afragola, in provincia di Napoli, nel centro storico. Carabinieri, vigili del fuoco, polizia e 118 stanno verificando l'eventuale presenza di persone. Sul ...Ad , intorno alle 21, è crollata l'ala di unonel centro storico: il palazzo , all'angolo tra via Ciaramella e via Sacri Cuori, era puntellato. I detriti hanno invaso tutta la strada, che non è praticabile. Sul posto carabinieri, vigili ...Cronaca diretta - Crolla edificio ad Afragola (Napoli): ricerche eventuali dispersi. Video Sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco di eventuali persone disperse dopo il crollo di una p ...Sul posto i vigili del fuoco che stanno scavando a mani nude tra le macerie in cerca di quattro dispersi. Nell’area interessata dal crollo, nei pressi del Municipio di Afragola, sono arrivate anche al ...