Covid, Locatelli: Omicron meno grave ma non va sottovalutata (Di domenica 2 gennaio 2022) Nonostante i dati inglesi mostrino 'che con Omicron i ricoveri sono ridotti a un terzo', 'non sposerei assolutamente l'idea di lasciar correre il virus'. A parlare è il coordinatore del Cts, Franco ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 gennaio 2022) Nonostante i dati inglesi mostrino 'che coni ricoveri sono ridotti a un terzo', 'non sposerei assolutamente l'idea di lasciar correre il virus'. A parlare è il coordinatore del Cts, Franco ...

Advertising

MoniShantiRani : RT @Michele_Arnese: 'Sono sempre stato un fautore del vaccino facoltativo. Ora però da tecnico della sanità dico che le condizioni sono mat… - vinierm : RT @MediasetTgcom24: Covid, Locatelli: Omicron meno grave ma non va sottovalutata #covid - PicenoTime : Covid, Locatelli: “Dai primi dati Omicron meno grave di Delta ma non bisogna lasciar correre il virus”… - De_Sand88 : RT @SkyTG24: #Covid19, Locatelli: “Omicron meno grave, ma non sposerei l'idea di lasciar correre il virus” - ottopagine : Covid, Locatelli: 'Variante Omicron meno grave ma va fermata' -