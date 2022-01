Covid | a Bergamo 975 nuovi positivi | 10 425 in Lombardia con 45 decessi

Leggi su bergamonews

(Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 975 inella provincia di. Insono 10.425 icasi di, a fronte dei 44.172 tamponi eseguiti, contro gli oltre 200mila del giorno precedente. Il rapporto tra casie tamponi è del 23,6% circa. Inelle ultime 24 ore sono 45. Quindici le persone ricoverate in terapia intensiva, per un totale di 216, nei reparti dedicati sono invece 2052. I dati di oggi: 10.425 Tamponi effettuati: 44.172 Ricoverati in terapia intensiva: 216 (+15) Ricoverati nei reparti: 2052 I dati per provincia Milano 3945 Brescia 971 Varese 1075 Monza 1102975 Como 445 Pavia 359 Mantova 281 Cremona 252 Lecco 255 Lodi 131 Sondrio 298