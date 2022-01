C’è la data per il funerale del BlackBerry

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ilha segnato un’epoca – quella della fine del primo decennio del 2000 – che è stata una sorta di linea di passaggio per quanto riguarda il mondo della telefonia e per le telecomunicazioni in generale. Ilsembrava destinato a dominare il mercato dei telefoni cellulari. Poi è arrivato l’iPhone, e sappiamo tutti com’è ana finire. In ogni caso, è possibile indicare esattamente il 2022 come l’anno della definitiva (o quasi) scomparsa deidal radar del mercato: il 4 gennaio 2022 tutti i dispositivi che hanno il sistema operativo proprietario smetteranno di funzionare. LEGGI ANCHE > WhatsApp: su(e non solo) non si potrà più usare Ilnon funzionerà più a partire dal 4 gennaio Chiariamo subito una cosa: la maggior parte dei ...