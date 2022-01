Calciomercato Real, tre big in uscita: i nomi (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Real Madrid valuta la cessione di tre giocatori importanti. Difatti come riportato da AS, il club per far quadrare parzialmente i conti del bilancio, è pronto a sacrificare qualche giocatore. Gli indiziati a partire sono Isco, Marcelo e Bale. Isco, Marcelo, Bale, Real MadridI tre calciatori dopo aver trascorso anni fantastici a Madrid e conquistato numerosi trofei, non sono più così importanti da essere considerati incedibili. Inoltre, l’ingaggio elevato dei tre spinge il club madrileno a valutare seriamente la cessione. Dunque, con questi tre eventuali addii il Real cercherebbe di risanare i propri conti. Leggi su rompipallone (Di domenica 2 gennaio 2022) IlMadrid valuta la cessione di tre giocatori importanti. Difatti come riportato da AS, il club per far quadrare parzialmente i conti del bilancio, è pronto a sacrificare qualche giocatore. Gli indiziati a partire sono Isco, Marcelo e Bale. Isco, Marcelo, Bale,MadridI tre calciatori dopo aver trascorso anni fantastici a Madrid e conquistato numerosi trofei, non sono più così importanti da essere considerati incedibili. Inoltre, l’ingaggio elevato dei tre spinge il club madrileno a valutare seriamente la cessione. Dunque, con questi tre eventuali addii ilcercherebbe di risanare i propri conti.

Advertising

cmdotcom : #Liga: il #RealMadrid perde col #Getafe, decisivo #Unal. Alle 16.15 l'Atletico e altre 3 partite. Stasera c'è Maior… - sportli26181512 : Paris Saint Germain, ecco quando Mbappe sceglierà il suo futuro: L'attaccante del Paris Saint Germain Kylian Mbappe… - cmdotcom : Liga: Getafe-Real Madrid LIVE 1-0, poi l'Atletico e altre tre partite. Stasera c'è Maiorca-Barcellona… - lautaroiltoroo : RT @AndreaInterNews: L'#Inter farà un tentativo per Harry #Kane se Antonio Conte riuscirà a ottenere Romelu #Lukaku come già richiesto a gr… - sportli26181512 : Inter, bella notizia per Inzaghi: Correa torna tra i convocati: Joaquin Correa è guarito dal problema alla coscia c… -