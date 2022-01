Cagliari, Gabbia idea per la difesa: le ultime (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Cagliari deve pensare a qualche rinforzo per la difesa in vista del calciomercato: idea Gabbia del Milan Il Cagliari sta cercando altri rinforzi per la difesa. I rossoblù starebbero pensando a Gabbia del Milan. Dopo aver preso Goldaniga, Lovato e quasi Calafiori, sarebbe pronto anche il centrale del Milan, in cerca di continuità. CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Ildeve pensare a qualche rinforzo per lain vista del calciomercato:del Milan Ilsta cercando altri rinforzi per la. I rossoblù starebbero pensando adel Milan. Dopo aver preso Goldaniga, Lovato e quasi Calafiori, sarebbe pronto anche il centrale del Milan, in cerca di continuità. CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CagliariNews24 : Calciomercato #Cagliari, idea #Gabbia per la difesa: gli aggiornamenti - infoitsport : Mercato Cagliari, gennaio: Gabbia e Bonifazi in difesa, rinforzi dalla Roma in mediana -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Gabbia Cagliari, è l'ora dei verdetti CAGLIARI - Gennaio sarà un mese decisivo in casa Cagliari : la riapertura del mercato dovrà portare forze fresche a Walter Mazzarri , che è stato l'...lista di Capozucca sono quelli di Izzo e Gabbia , ...

Graziano Mesina, resa di un latitante: 'Il carcere mi terrorizza'. Nel letto nascosti 6 mila euro Quella gabbia dalla quale ha provato a fuggire per 22 volte, riuscendoci in dieci. E dove ora ... una vita tra crimine e donne: dal travestimento da prete alla fuga per vedere il Cagliari di Gigi Riva ...

Calciomercato Cagliari, idea Gabbia per la difesa: gli aggiornamenti Cagliari News 24 Dopo Lovato, ecco Goldaniga: il difensore è a Cagliari, domani visite mediche Dopo Matteo Lovato, da ieri anche Edoardo Goldaniga è in Sardegna. L'ex Sassuolo domani (giorno di apertura ufficiale del mercato) si sottoporrà alle visite mediche, per poi firmare il contratto e div ...

Asse Cagliari-Sampdoria, si lavora per un possibile scambio? il punto ASCOLTA Calciomercato Cagliari – Si lavora con la Sampdoria per un possibile scambio tra Oliva e Askildsen: il punto della situazione La sessione di calciomercato è veramente alle porte e in una situa ...

- Gennaio sarà un mese decisivo in casa: la riapertura del mercato dovrà portare forze fresche a Walter Mazzarri , che è stato l'...lista di Capozucca sono quelli di Izzo e, ...Quelladalla quale ha provato a fuggire per 22 volte, riuscendoci in dieci. E dove ora ... una vita tra crimine e donne: dal travestimento da prete alla fuga per vedere ildi Gigi Riva ...Dopo Matteo Lovato, da ieri anche Edoardo Goldaniga è in Sardegna. L'ex Sassuolo domani (giorno di apertura ufficiale del mercato) si sottoporrà alle visite mediche, per poi firmare il contratto e div ...ASCOLTA Calciomercato Cagliari – Si lavora con la Sampdoria per un possibile scambio tra Oliva e Askildsen: il punto della situazione La sessione di calciomercato è veramente alle porte e in una situa ...