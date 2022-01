Box office, “Belli ciao” di Pio e Amedeo in testa dopo il primo giorno (Di domenica 2 gennaio 2022) MILANO – Box office di Capodanno alla grande per “Belli ciao” di Pio e Amedeo, che si piazza in testa appena dopo il primo giorno di programmazione del film. “Al primo giorno siamo in testa al box office, scalzando colossi americani e sfidando questo periodo complicato: stamattina tutto ha il profumo di un’impresa! In giorni come L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Riscontri positivi per “Lasciarsi un giorno a Roma”, il nuovo film di e con Edoardo Leo Javier Bardem torna al fianco del regista Fernando León de Aranoa ne “Il capo perfetto” Marco Bocci debutta come regista ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 2 gennaio 2022) MILANO – Boxdi Capodanno alla grande per “” di Pio e, che si piazza inappenaildi programmazione del film. “Alsiamo inal box, scalzando colossi americani e sfidando questo periodo complicato: stamattina tutto ha il profumo di un’impresa! In giorni come L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Riscontri positivi per “Lasciarsi una Roma”, il nuovo film di e con Edoardo Leo Javier Bardem torna al fianco del regista Fernando León de Aranoa ne “Il capo perfetto” Marco Bocci debutta come regista ...

Advertising

vascorossi : Stasera Su Canale 5 In seconda serata VASCO NON STOP LIVE 018+019 ???? Era Novembre 2019. Vasco re ?? del box offic… - blogsicilia : #notizie #sicilia Pio e Amedeo: BELLI CIAO trionfa al box office - - Lopinionista : Box office, 'Belli ciao' di Pio e Amedeo in testa dopo il primo giorno - Piergiulio58 : Incassi, Pio e Amedeo subito in testa al box office - Ultima Ora - Siddhhu4ever : @roopezh Box office ah. Vamoooo -