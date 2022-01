"Belli ciao" di Pio e Amedeo trionfa al box office e supera "Matrix" e "Spider man" (Di domenica 2 gennaio 2022) Finisce subito in testa al botteghino Belli ciao, il film di e con Pio e Amedeo diretto da Gennaro Nunziante, che lo ha scritto insieme ai due comici pugliesi. Il film ha debuttato nei cinema di tutta Italia a Capodanno e al primo... Leggi su today (Di domenica 2 gennaio 2022) Finisce subito in testa al botteghino, il film di e con Pio ediretto da Gennaro Nunziante, che lo ha scritto insieme ai due comici pugliesi. Il film ha debuttato nei cinema di tutta Italia a Capodanno e al primo...

