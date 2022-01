ATP Cup 2022 | la scelta di Matteo Berrettini in doppio non ha convinto Ma l’Italia non ha una coppia competitiva

(Di domenica 2 gennaio 2022) Comincia con una sconfitta il cammino delnell’ATP Cup. La squadra azzurra è stata battuta per 2-1 dall’Australia, che ha ottenuto il punto decisivo nel. Ancora una volta, come già in Coppa Davis, è stato il terzo match ad essere fatale al, con lacomposta dae Simone Bolelli che si è arresa al duo australiano formato da John Peers e Luke Saville. Gli australiani sono due specialisti dele partivano con i favori del pronostico, ma fa discutere comunque ladi inserire inunapparso ancora molto lontano dalla miglior condizione. Il romano era già reduce dal ko contro Alex De Minaur e non è ...

Il doppio azzurro finisce ko e va così all'Australia la vittoria per 2 - 1 al debutto nel girone B dell'. A Sydney, la coppia formata da Matteo Berrettini e Simone Bolelli è stata battuta dai padroni di casa John Peers e Luke Saville, che si sono imposti per 6 - 3, 7 - 5.Esordio amaro per l'Italia nella terza edizione dell', che si sta disputando alla 'Ken Rosewall Arena', di Sydney, sede della manifestazione insieme alla 'Qudos Bank Arena', situate entrambe nell'Olympic Park. Nella sfida valida per il 'Gruppo B',...