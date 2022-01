Amadeus sarà impazzito di gioia: che colpaccio! (Di domenica 2 gennaio 2022) Amadeus continua a raccogliere successi. Ed anche alla fine dell’anno ha ‘vinto’: per che cosa è impazzito di gioia? Amadeus-Altranotizia3,2,1…Buon 2022! Amadeus o Federica Panicucci? Anche in televisione l’ultimo dell’anno ha ormai una sua tradizione. Quello di viverlo tenendo il televisore acceso e seguendo personaggi che, tra fette di zampone ed un piatto di lenticchie, regalano ai telespettatori momenti di spettacolo in attesa della fatidica mezzanotte e lo scoccare del nuovo anno. E se per tutti quello dell’ultimo dell’anno è un appuntamento di divertimento e di condivisione, un altro compagno di viaggio in attesa del nuovo anno, per Rai e Mediaset è un appuntamento che chiude il vecchio anno e apre immediatamente quello nuovo sempre nel segno di una sfida infinita. Anche ... Leggi su altranotizia (Di domenica 2 gennaio 2022)continua a raccogliere successi. Ed anche alla fine dell’anno ha ‘vinto’: per che cosa èdi-Altranotizia3,2,1…Buon 2022!o Federica Panicucci? Anche in televisione l’ultimo dell’anno ha ormai una sua tradizione. Quello di viverlo tenendo il televisore acceso e seguendo personaggi che, tra fette di zampone ed un piatto di lenticchie, regalano ai telespettatori momenti di spettacolo in attesa della fatidica mezzanotte e lo scoccare del nuovo anno. E se per tutti quello dell’ultimo dell’anno è un appuntamento di divertimento e di condivisione, un altro compagno di viaggio in attesa del nuovo anno, per Rai e Mediaset è un appuntamento che chiude il vecchio anno e apre immediatamente quello nuovo sempre nel segno di una sfida infinita. Anche ...

